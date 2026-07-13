ABD, İran'ın Huzistan eyaletine hava saldırısı düzenledi

1 saat önce

ABD ordusunun Huzistan eyaletine bağlı Abadan kasabasına hava saldırısı düzenlediği, ilk belirlemelere göre saldırıda yaralıların olduğu bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, bugün (13 Temmuz 2026) yerel saatle 13:45'te Huzistan eyaletine bağlı Abadan kasabasına saldırı düzenlediğini belirterek, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Ajans ve resmi kaynaklar, hedef alınan askeri ya da lojistik noktaların detaylarına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.

Öte yandan İran'ın resmi ajanslarından Fars Haber Ajansı, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Savunma Sistemlerinin, pazartesi günü sabaha karşı Bender Abbas semalarında ABD ordusuna ait "Lucas" tipi bir insansız hava aracını (İHA) başarıyla vurarak düşürdüğü bilgisini geçti.

Aynı gün içinde Mehr Haber Ajansı ise Bender Abbas Limanı ve Keşm Adası'nda çok sayıda şiddetli patlama sesinin duyulduğunu aktardı.

Bölge sakinlerinin tanıklıklarına dayandırılan haberde, patlamaların İran'ın güneyindeki Bender Abbas kıyıları ile Keşm Adası çevresinde yoğunlaştığı ifade edildi.

Ajans, patlama seslerinin şehir merkezinden oldukça uzak mesafelerden bile işitildiğini ve Bender Abbas'ın batı kıyılarında sıcak bir çatışma yaşandığının tahmin edildiğini bildirdi.

Haber analistleri, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı sularında doğrudan bir askeri angajman ve geniş çaplı bir çatışma riskinin giderek arttığına dikkat çekiyor.

Bölgedeki bu kritik hareketlilik, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) bugün erken saatlerde İran'a yönelik yeni bir hava operasyonu dalgası başlattığını duyurmasının ardından geldi.

CENTCOM, gelişmiş silah sistemlerinin kullanıldığı ağır bombardımanlarda, İran içerisindeki stratejik öneme sahip birçok askeri mevzinin tam isabetle vurulduğunu açıklamıştı.