Bağdat'tan Washington ile yeni askeri ortaklık girişimi

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Irak Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı Sözcüsü Sabah Numan, Bağdat’ın, uluslararası koalisyonun misyonunun sona ermesinin ardından Washington ile yeni bir ikili askeri ortaklığın temellerini atmaya çalıştığını söyledi.

Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı Sözcüsü, bugün (14 Temmuz 2026) düzenlediği basın toplantısında, Bağdat yönetiminin, uluslararası koalisyonun görevinin tamamlanmasının ardından ABD ile yeni bir ikili askeri ortaklık çerçevesi geliştirmek için çalıştığını belirtti.

Silahların devlet kontrolüne alınması dosyasının tamamen Irak'ın egemenlik kararı olduğunu ve bu konuda herhangi bir dış koordinasyonun bulunmadığını vurgulayan Sözcü Numan, bu adımın, Irak Başbakanı Ali Zeydi’nin Washington’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretle eş zamanlı olarak atıldığını dile getirdi.

Öte yandan Başbakan Zeydi’nin ABD ziyareti kapsamında Pentagon’da Savaş Bakanı Pete Hegseth ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin detaylar paylaşan Sabah Numan, müzakerelerin koalisyon sonrası dönemde Irak ile ABD arasındaki askeri ilişkilerin geleceğine odaklanacağını aktardı.

Bağdat’ın askeri eğitim, silahlanma, istihbarat ve silahlı kuvvetlerin kapasitesinin artırılması alanlarında güçlü bir ikili ortaklık inşa etmek istediğini ifade eden Sabah Numan, Irak’ın ülke içinde iyi bir güvenlik istikrarı sağlamayı başardığını, bunun da küresel şirketlere ülkenin yabancı yatırımları kabul etmek için elverişli bir ortama sahip olduğuna dair net bir mesaj verdiğini belirtti.

Diğer taraftan, silahların kontrol altına alınması ve yalnızca devlet tekelinde bulundurulması dosyasına da değinen Sözcü Numan, bu konunun tamamen ulusal, halkın iradesine, Parlamentoya ve dini merciiyetin talimatlarına dayanan bir karar olduğunu söyledi.

Başbakan Zeydi’nin, güvenlik kararlarının yalnızca devletin resmi kontrolü altında olması amacıyla bu dosyayı hükümetin öncelikleri arasına aldığını kaydeden Sabah Numan’a göre bu doğrultuda, Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı başkanlığında merkezi bir komite kurulduğunu ve önümüzdeki günlerde diğer grup ve milis yapıların resmi olarak hükümetin güvenlik kurumlarının çatısı altına girmesi bekleniyor.

Dün (13 Temmuz), Irak Başbakanı Ali Zeydi üst düzey bir heyetle birlikte resmi bir ziyaret için Washington’a ulaşmıştı. Irak Hükümet Sözcüsü Haydar Abudi’nin açıklamasına göre ziyarette ele alınacak ana gündem maddesini ekonomi oluşturuyor.