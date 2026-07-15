Irak Petrol Bakanı: Sadece Hürmüz Boğazı'na bağımlı kalamayız

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Irak Petrol Bakanı Basım Muhammed, Irak’ın petrol ve diğer enerji ürünlerinin ihraç yollarını çeşitlendirmeye yönelik stratejik bir plan üzerinde çalıştığını belirterek, ABD ve Katar firmalarının Hürmüz Boğazı'na alternatif yeni ihracat güzergahları geliştirilmesi konusunda Bağdat yönetimine destek verdiğini söyledi.

Irak Başbakanı Ali Zeydi’ye ABD ziyaretinde eşlik eden Bakan Basım Muhammed, ABD medyasına önemli açıklamalarda bulundu.

Irak’ın devasa petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip olduğunu ve tek bir ihraç koridoruna bağımlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Bakan Muhammed, "ABD merkezli 'TI Capital' ve Katar menşeili 'UCC' firmaları, Irak için yeni petrol ihraç güzergahlarının inşasında ortaklık yürütmektedir.” dedi.

Bakan Muhammed, “Bu kapsamda ABD ve Katar ortaklığıyla, Basra'dan Fişhabur'a uzanacak yeni bir petrol boru hattı şebekesi inşa edeceğiz." diye konuştu.

Beyaz Saray'da Enerji ve Güvenlik Zirvesi

ABD Başkanı Donald Trump, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile 14 Temmuz 2026 Salı günü gerçekleştirdiği üst düzey görüşmede, yeni Irak Başbakanı'nın reform çabalarını takdir ederek Washington-Bağdat ilişkilerinde ekonomi ve güvenlik odaklı yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Zeydi ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Trump, Zeydi'nin ülkeyi yönetme ve ABD ile ilişkileri güçlendirme yönündeki çabalarına tam destek verdiğini yineledi.

Irak'ın yeraltı kaynaklarına dikkat çeken ABD Başkanı Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Irak, muazzam bir petrol rezervine ve geniş bir zenginliğe sahiptir. Amerikan petrol şirketleri, Irak enerji sektörüyle stratejik ortaklıklar kurmak ve yatırım yapmak üzere daha önce görülmemiş bir ölçekte Irak pazarına giriş yapacaktır."

Hürmüz Boğazı ve Gümrük Vergisi Tartışmaları

Açıklamalarının devamında Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen deniz taşımacılığına da değinen Trump, bu boğazdan geçen tanker ve gemilere yönelik %20 oranında ek gümrük vergisi uygulanması fikrini reddetti.

Bu muafiyetin özellikle ABD müttefiki olan Körfez ülkeleri (Suudi Arabistan, BAE, Katar ve Bahreyn) için geçerli olacağını belirten Trump, söz konusu ülkelerin ABD’de yatırım yapma konusunda büyük bir istek duyduğunu ve bu nedenle ek vergilendirmeye tabi tutulmamaları gerektiğini vurguladı.

Bununla birlikte ABD Başkanı, "ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı Çin gibi ülkeler için karşılıksız olarak korumasının adil olmadığını." ifade ederken, müttefik ülkeler için ise böyle bir durumun söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.