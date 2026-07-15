Van'ın milli atletleri İtalya'da yarışacak

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Vanlı milli atletler Ayten Yobaş, Abdulsamet Duman ve Emre Çınarağaç, İtalya'da düzenlenecek olan 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonasında altın madalya için ter dökecek.

Okullarda yapılan yetenek taramaları sırasında keşfedilen milli sporcular, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda önemli başarılar elde etti.

Elde ettikleri derecelerle milli takım formasını giymeye hak kazanan genç atletler, 16-19 Temmuz tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonasına katılacak.

Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde milli takım antrenörleri Münir Akkoyun ile Mehmet Akkoyun gözetiminde çalışmalarını sürdüren sporcular, şampiyonada altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Son olarak 4 Temmuz'da Slovenya'da düzenlenen 18 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonasına katılan Yobaş ve Çınarağaç, organizasyonda altın madalya kazandı.

Milli atlet Yobaş, Avrupa Şampiyonası için yüksek rakımda gerçekleştirdikleri hazırlık çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.