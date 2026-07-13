İran eksenli savaşın en büyük ekonomik kurbanı Irak oldu

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ABD ve İsrail ittifakı ile İran arasında patlak veren savaş, küresel enerji piyasalarında ve özellikle Körfez bölgesindeki petrol endüstrisinde derin yaralar açtı. Yayınlanan son veriler, bu yıkıcı savaşın en büyük ekonomik faturasını Irak ve Suudi Arabistan'ın ödediğini ortaya koydu.

OPEC+ koalisyonunun bugün (13 Temmuz 2026) yayımladığı en son rapora göre İran eksenli savaş, üye ülkelerin toplam petrol üretimini %18 oranında düşürdü. Raporda, ittifakın mart ayında günlük 7,7 milyon varillik rekor bir üretim kaybı yaşadığı ve bu kaybın aslan payının Irak ve Suudi Arabistan arzından kaynaklandığı belirtildi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tahminlerine göre küresel enerji piyasalarındaki bu şiddetli çalkantılara rağmen, bu yıl ve önümüzdeki yıl için öngörülen küresel petrol talebi büyüme beklentileri ise şimdilik sabit kaldı.

OPEC’in aylık raporunda yer alan verilere göre ittifak üyesi ülkelerin mart ayı toplam üretimi günlük yaklaşık 35 milyon varile geriledi. Bir önceki ay 42,7 milyon varil olan bu üretimin sert bir şekilde düşmesi, İran’ın küresel enerji sevkiyatının kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı’nı kapatmasının doğrudan bir sonucu olarak kayda geçti.

En Büyük Kayıp Irak'ta

Üretim kesintilerinden en ağır darbeyi alan ülkelerin başında Irak geliyor. Rapora göre Irak'ın mart ayı günlük petrol üretimi sadece 1,6 milyon varil düzeyinde kaldı. Bu rakam, şubat ayına kıyasla günlük 2,6 milyon varilden fazla tarihi bir düşüş anlamına geliyor.

Listenin ikinci sırasında yer alan Suudi Arabistan'ın üretimi ise günlük 2,3 milyon varil azalarak 7,8 milyon varile geriledi. Suudi Arabistan'ı, günlük 1,5 milyon varil kayıpla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve 1,4 milyon varil kayıpla Kuveyt izledi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Irak Petrol Bakanlığı, ülkenin mart ayındaki ham petrol ihracatının %81'den fazla azaldığını ve söz konusu ayda elde edilen toplam ihracat gelirinin yalnızca 2 milyar dolarda kaldığını teyit etti.

Hürmüz Krizinde Trump Faktörü ve Fiyat Dalgalanmaları

Küresel petrol piyasaları, küresel petrol arzının beşten birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapatılmasıyla savaşın başından bu yana sert fiyat oynaklıklarına sahne oldu.

Kısa süreli bir ateşkes ilanıyla fiyatlar hafif bir gevşeme gösterse de ABD ve İran arasındaki müzakerelerin çökmesi ve ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın İran limanları ile Hürmüz Boğazı'na yönelik kapsamlı bir deniz ablukası ilan etmesiyle petrol fiyatları yeniden tırmanışa geçti.

2026 ve 2027 Küresel Talep Öngörüleri

OPEC raporu, üst üste üçüncü ayda da OPEC+ dışı ülkelerin 2026 yılı petrol arzı büyüme tahminini günlük 630 bin varilde sabit tuttu. İttifak dışı arzın önümüzdeki yıl ise günlük 620 bin varil artacağı öngörülüyor.

Raporda, OPEC'in küresel petrol talebi büyüme tahminlerine sadık kaldığı belirtildi. Buna göre üst üste sekizinci ayda da 2026 yılı küresel talep büyüme tahmini günlük 1,4 milyon varilde sabit tutulurken, 2027 yılı talep büyüme beklentisi günlük 1,3 milyon varil olarak korundu.

Toplam küresel talep hacmine ilişkin olarak raporda, dünya genelindeki petrol tüketiminin bu yıl günlük 106,5 milyon varile ulaşacağı, 2027 yılında ise günlük 107,9 milyon varil seviyesine yükseleceği tahmin ediliyor.