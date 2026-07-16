Kürdistan Bölgesi’nden Avrupa’ya göç yüzde 93 azaldı: 140 göçmen mahsur kaldı

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin ve ilgili kurumların yürüttüğü çalışmalar neticesinde, gençlerin Avrupa’ya yasa dışı göç etme oranı yüzde 93 seviyesinde azaldı.

Kurdistan24’ün edindiği bilgilere göre Libya ve Tunus’ta mahsur kalan çok sayıda Kürt göçmenin hayatı tehlikede. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Avrupa’dan Dönen Sığınmacılar Temsilcisi Pêşrew Abdullah, Libya’da yaklaşık 140, Tunus’ta ise 17 Kürt göçmenin mahsur kaldığını belirtti.

Pêşrew Abdullah, insan kaçakçılarının göçmenlerin hayatıyla oynadığını vurgulayarak, Libya ile Avrupa Birliği (AB) arasında sığınmacıların iadesine yönelik bir anlaşma bulunmadığını ve Libya’nın göçmenleri geri göndermemesi sebebiyle, Avrupa’ya ulaşmak isteyenlerin bu güzergahı daha yoğun şekilde tercih ettiğini ifade etti.

Altı Kürt göçmenin akıbeti hakkında da bilgi veren Abdullah, bu kişilerin Akdeniz üzerinden İtalya’ya geçiş yaptıkları sırada kaybolmuş olabileceklerini açıkladı. Buna karşın, bu yıl Avrupa yolunda hayatını kaybeden herhangi bir Kürt göçmen vakasının kayıtlara geçmediğini bildirdi.

Hükümet, medya ve kamu kurumlarının bilinçlendirme çalışmaları sonucunda, Kürdistan Bölgesi’ndeki gençlerin yasa dışı göç oranında yüzde 93’lük bir düşüş kaydedildi.