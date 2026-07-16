İran: Ülkenin altyapısına zarar verilmesi durumunda, bölgedeki enerji sistemi yok olur

30 dakika önce

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemu'l-Enbiya Karargahı, İran’ın stratejik tesislerinin hedef alınması durumunda, Orta Doğu genelindeki tüm altyapı sistemlerinin tamamen yok edileceğini belirtti

Bugün (16 Temmuz 2026), basın açıklaması yapan Hatemu'l-Enbiya Karargahı Sözcüsü İbrahim Zulfikari, olası bir saldırıya karşı İran silahlı kuvvetlerinin orantısız ve yıkıcı bir karşılık vereceğini vurguladı.

Hürmüz Boğazı’nın İran için bir "kırmızı çizgi" olduğunu belirten Sözcü Zulfikari, "Hiçbir koşul altında yabancı bir gücün Hürmüz Boğazı’na müdahale etmesine izin vermeyeceğiz. İran hiçbir yenilgiyi kabul etmeyecektir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın son dönemdeki tehditlerini "boş sözler" olarak nitelendiren Zulfikari, "ABD Başkanı, ordusunun İran altyapısını hedef almasını istiyor; ancak şundan emin olmalılar ki bölgedeki tüm altyapı tesisleri, İran İslam Cumhuriyeti'nin çelikten gücünün menzili içerisindedir. Herhangi bir saldırı durumunda, bölgedeki tüm altyapı sistemleri tamamen yok edilecektir." tehdidinde bulundu.

Sözcü Zulfikari ayrıca, "Düşman bilmelidir ki silahlı kuvvetlerimizin indireceği darbe eşit değil, çok daha ağır olacaktır. Saldırılarımız her zamankinden daha sert, kapsamlı ve yıkıcı olacak; halkın öfke ateşi saldırganları kuşatacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada, "Enerji hedeflerini en sona bırakacağım ama sonunda onları da vuracağız. Bu gece, yarın gece ve sonraki gece çok sert vuracağız. Gelecek hafta ise onlar için durum çok daha kötü olacak. Çünkü gelecek hafta sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek. Müzakere masasına oturmazlarsa tüm elektrik santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız." demişti.