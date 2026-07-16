Zaho Korniş Projesi’nde 3. aşama başlıyor

Açılış, Zaho Bağımsız İdaresi’nin yıl dönümünde yapılacak

2 saat önce

Zaho Bağımsız İdaresi, kentin turizm çehresini değiştiren stratejik "Zaho Kornişi" projesinin üçüncü etabını başlatmak için hazırlıklarını tamamladı. Projenin yeni etabının, önümüzdeki eylül ayında yerli ve yabancı turistlerin hizmetine açılması planlanıyor.

Kürdistan Bölgesi genelinde turizm sektörünün en önemli yatırımlarından biri olarak kabul edilen Zaho Kornişi, tamamlanan ilk iki etabıyla şimdiden yoğun bir turist ilgisine odak noktası olmuş durumda.

Bugün (16 Temmuz 2026), Kurdistan24'e konuşan Zaho Belediye Başkanı Yunus Muhammed, üçüncü etap çalışmalarının kısa süre içinde başlayacağını duyurdu. Muhammed, açılışın Zaho Bağımsız İdaresi’nin ilan edildiği günün yıl dönümü olan 20 Eylül tarihinde gerçekleştirilmesini planladıklarını belirtti.

Belediye Başkanı Muhammed, projenin üçüncü etabı güzergahında bulunan yaklaşık 30 evin çalışmaların kapsamına gireceğini, bu mülklerin sahiplerine mahkeme kararları doğrultusunda gerekli tazminat ödemelerinin yapılacağını ifade etti.

Zaho Bağımsız İdaresi’nin hedefi, tarihi Delal Köprüsü’nden şehir merkezindeki Hani Köprüsü’ne kadar uzanan tüm Habur kıyı şeridini kesintisiz bir korniş ve turizm kompleksi haline getirmek. Bu hamle ile bölgenin ekonomik kalkınmasına ve turizm potansiyeline önemli bir katkı sunulması öngörülüyor.