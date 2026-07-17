ABD Dışişleri Bakanlığı: İran’ın Erbil'e yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruz

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Kurdistan24'e yaptığı özel açıklamada, İran’ın Erbil’e yönelik düzenlediği saldırıları sert bir dille kınadı. Bakanlık, bu saldırıları "Irak’ın egemenliğinin açık bir ihlali" olarak nitelendirdi.

Bugün (17 Temmuz 2026) Erbil ve Süleymaniye’yi hedef alan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına ilişkin konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "İran’ın Erbil’e yönelik bu saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, bu saldırıların Irak’ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

Açıklamasının devamında, ABD’nin Irak Hükümetine yönelik desteğini yinelenerek, "Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi’nin yanındayız ve Irak halkını korumaya yönelik yürüttüğü tüm çabaları destekliyoruz." denildi.

ABD’den gelen bu sert tepki, Kürdistan Bölgesi’nin bölgedeki huzur ve istikrarı tehdit eden yeni bir İHA ve füze saldırısı dalgasıyla karşı karşıya kaldığı bir süreçte geldi.