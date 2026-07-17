Asayiş: Süleymaniye sınırındaki bölgelere 6 füze saldırısı düzenlendi

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Teşkilatı (Asayiş), bu sabah Süleymaniye il sınırları içerisindeki bölgelere düzenlenen füze saldırılarına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, füzelerin sayısı ve düştüğü noktalar kamuoyuyla paylaşıldı.

Asayiş tarafından yapılan açıklamaya göre bugün (17 Temmuz 2026) saat 06:20 sularında, Süleymaniye il sınırları içerisindeki bölgelere toplam 7 füze saldırısı gerçekleştirildi.

Füzelerin isabet ettiği noktalar şu şekilde detaylandırıldı:

4 füze Zirgwezele köyü kırsalına isabet etti.

1 füze Qisirdi köyüne düştü.

2 füze Qeredax bölgesindeki Kupani Tepesi yakınlarına isabet etti.

Açıklamanın sonunda, güvenlik birimlerinin saldırıların neden olduğu can ve mal kayıplarını tespit etmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattığı ve konuyla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.