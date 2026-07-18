TÜİK açıkladı: Yaklaşık 500 bin kişi iş için şehir değiştirdi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan "İç Göç İstatistikleri" verilerine göre; 2025 yılında Türkiye genelinde iller arası göç edenlerin sayısı 2 milyon 475 bin 19 kişi olarak kayıtlara geçti. Göç eden her 5 kişiden birinin yer değiştirme gerekçesi "iş" oldu.

Eğitim, hane fertlerine bağımlı göç ve medeni durum değişikliği gibi nedenlerin yanı sıra; tayin, iş değişikliği veya yeni bir işe başlamak gibi ekonomik gerekçeler iç göçte belirleyici rol oynadı. Verilere göre 2025 yılında toplam 488 bin 643 kişi iş için farklı bir ile taşındı. Bu rakam 2024 yılında 502 bin 2 olarak gerçekleşmişti.

İş gerekçesiyle göç eden yaklaşık 490 bin kişinin cinsiyet dağılımına bakıldığında; 315 bin 87'sini erkeklerin, 173 bin 556'sını ise kadınların oluşturduğu görüldü.

İş arayanların ve tayin olan çalışanların ilk durağı İstanbul oldu. Geçen yıl 72 bin 141 kişi iş gerekçesiyle İstanbul’a taşınırken, İstanbul'u 41 bin 313 kişi ile başkent Ankara ve 24 bin 665 kişi ile İzmir takip etti. Bu üç büyükşehir, iş odaklı göçün merkezi olma özelliğini korudu.

İş gerekçesiyle en az göç alan iller sıralamasında ise Ardahan 819 kişi ile ilk sırada yer aldı. Ardahan'ı 867 kişi ile Bayburt ve 967 kişi ile Gümüşhane izledi. Bu iller, iş nedeniyle binden az göç alan şehirler olarak istatistiklere yansıdı.