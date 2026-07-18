Katar, Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırıları kınadı

Katar, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin egemenliğine desteğini yineledi

2 saat önce

Katar Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik düzenlediği saldırıları sert bir dille kınayarak; bu eylemlerin Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin egemenliğinin yanı sıra uluslararası hukuk ilkelerinin de açık bir ihlali olduğunu duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırılar şiddetle kınanırken, bölgenin bu tür "gerekçesiz" saldırıların yol açabileceği olumsuz sonuçlardan korunması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu saldırıların Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin egemenliğinin yanı sıra uluslararası hukuk ilkelerinin de açık bir ihlali olduğu belirtildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı; krizlerin diyalog, diplomasi ve gerilimi düşürme odaklı bir yaklaşımla çözülmesi çağrısında bulundu.

Açıklamanın devamında Bakanlık, Katar’ın Irak ve Kürdistan Bölgesi ile tam bir dayanışma içerisinde olduğunu belirterek; egemenliğin korunması ve güvenliğin sağlanmasına yönelik atılan tüm adımlara desteğini yineledi.