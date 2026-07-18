Irak ve Suriye petrol boru hattı anlaşmasını imzaladı

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Irak ve Suriye hükümetleri, Kerkük ile Banyas arasındaki petrol boru hattının onarılması ve faaliyete geçirilmesi amacıyla tarihi bir mutabakat zaptı imzaladı. ABD’li enerji şirketi Chevron’un projeyi üstlenmesi beklenirken, Washington yönetimi anlaşmayı bölge istikrarı için kritik bir adım olarak nitelendirdi.

Dün (17 Temmuz 2026), Washington'da imzalanan bu mutabakat, Irak ile ABD arasında imzalanan ve toplam değeri 60 milyar doları bulan 50 stratejik anlaşma ve mutabakat zaptının bir parçası olarak kayda geçti. Söz konusu proje ile Kerkük ile Banyas arasındaki petrol boru hattının modernizasyonu ve yeniden devreye alınması hedefleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, yayımladıkları açıklamalarda iki ülke arasındaki bu yakınlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "ABD, Irak ve Suriye hükümetleri arasında petrol boru hattının onarılmasına yönelik imzalanan tarihi mutabakat zaptını memnuniyetle karşılamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu stratejik altyapı projesinin bölgesel bağları güçlendireceği, ekonomik kalkınmayı teşvik edeceği ve böylece bölgedeki güvenlik ve istikrara doğrudan katkı sağlayacağı vurgulandı. Ayrıca, projenin yürütülmesinde ABD'li şirketlerin merkezi bir rol üstleneceği ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının verilerine göre modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından boru hattı ilk aşamada günlük 2 milyon varil ham petrol taşıma kapasitesine sahip olacak. Bu hat, Irak petrolünün Akdeniz üzerinden küresel pazarlara ihraç edilmesi için en kritik enerji koridorlarından biri olma özelliğini taşıyor.

Uzmanlar, projenin sadece bir enerji nakil hattı olmadığını, aynı zamanda ekonomik büyüme aracılığıyla Irak ve Suriye arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açacağını ve bölgedeki güvenlik dengelerini olumlu yönde etkileyeceğini belirtiyor.