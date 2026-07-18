DAİŞ’e Ankara dahil 30 ilde operasyon: 119 gözaltı

2 saat önce

Türkiye İçişleri Bakanlığı, başkent Ankara dahil 30 ilde terör örgütü DAİŞ’e yönelik düzenlenen operasyonlarda, örgüt üyeliği, propaganda ve finans sağlama suçlamalarıyla 119 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. İl jandarma komutanlıkları tarafından 30 ilde önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 119 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin faaliyetlerine yönelik yürütülen incelemelerde; sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü DAİŞ’in propagandasını yaptıkları, örgüt içerisinde faaliyette bulunarak "terör örgütü üyesi olma" suçunu işledikleri belirlendi. Ayrıca, şüphelilerin örgütle iltisaklı kişiler ve "sözde yardım kuruluşları" üzerinden örgüte ekonomik kaynak aktardıkları tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerinin DAİŞ’in hem saha faaliyetlerine hem de finansal yapılanmalarına karşı mücadelesinin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, terörle mücadelenin kesintisiz devam edeceği mesajı verildi.