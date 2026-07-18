Erbil ve Süleymaniye havalimanlarında uçuşlar normal seyrinde devam ediyor

3 saat önce

Erbil ve Süleymaniye uluslararası havalimanlarında hava trafiğinin normal seyrinde devam ettiği, sadece bazı hava yolu şirketlerinin seferlerini geçici olarak askıya aldığı bildirildi.

Dün gece bölgede yaşanan hareketliliğin ardından uçuşların durdurulduğu yönündeki iddiaların aksine, her iki havalimanında da hava sahasının trafiğe kapatılmadığı ve uçuşların normal seyrinde devam ettiği kaydedildi.

Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, uçuşların normal devam ettiğini ve mevcut uçuş programlarında herhangi bir değişikliğe gidilmediğini belirtti. Hoşyar, dün gece yaklaşık üç saat boyunca hava trafiğinin durmuş gibi görünmesinin sebebinin, o saat diliminde planlanmış bir seferin bulunmamasından kaynaklandığını vurguladı.

Süleymaniye'deki Celal Talabani Uluslararası Havalimanında da uçuşların normal seyrinde sürdüğü bildirilirken, güvenlik değerlendirmeleri kapsamında sadece bazı hava yolu şirketlerinin uçuşlarını iptal ettiği öğrenildi.

Uçuş takip sistemleri ve havalimanı verilerine göre Pegasus, Türk Hava Yolları (THY), AJet (AnadoluJet) ve Royal Jordanian şirketleri, bölgeye yönelik bazı seferlerini karşılıklı olarak iptal eden firmalar arasında yer aldı.