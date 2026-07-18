Irak ve ABD arasında 48 stratejik anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı

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Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi’nin Washington ziyareti kapsamında, Irak ile ABD arasında ekonomi, enerji, teknoloji ve eğitim başta olmak üzere pek çok farklı sektörü kapsayan 48 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.

Irak Başbakanlık Ofisinden, bugün (18 Temmuz 2026), yapılan açıklamaya göre Başbakan Zeydi, Irak ve ABD arasında imzalanan 48 anlaşmanın imza töreninde hazır bulundu. Açıklamada, bu hamlenin iki ülke arasında "ekonomik ve mali iş birliği için net bir yol haritası" oluşturduğu ve ikili ilişkileri "her iki tarafın çıkarlarına hizmet eden ileri düzey bir ortaklık aşamasına" taşıdığı vurgulandı.

İmzalanan anlaşmaların içeriğine bakıldığında, enerji ve altyapı projeleri ön plana çıkıyor. Irak petrol ve elektrik bakanlıkları ile bağlı kurumlarının; ExxonMobil, KBR, GE Vernova, Shell ve Halliburton gibi dünya devi şirketlerle geniş çaplı ortaklıklar kurduğu bildirildi.

Teknoloji ve iletişim alanında ise; Starlink ile Irak Medya ve İletişim Komisyonu arasında hizmet tanıtımı ve teknik iş birliği anlaşması imzalandı.

Akdeniz kıyısındaki Banyas petrol boru hattının uzatılmasına yönelik olarak PepsiCo ve bir grup uluslararası şirketle stratejik bir mutabakat sağlandı.

Tarım sektörünün geliştirilmesi amacıyla Frito-Lay ile iki ayrı anlaşma imzalandı.

Özel sektör bazında ilaç tedariki ve üretimi alanında iş birliği anlaşmaları imzalanırken, eğitim alanında da ortak projeler kararlaştırıldı.

KBR, UOP, Polaris, Enerji Mühendisleri Derneği ve elektronik ağlar konusunda öncü olan PPTA ile teknik mutabakatlar sağlandı.

Irak Başbakanı Zeydi, üst düzey bir heyetle geçtiğimiz pazartesi günü resmi temaslarda bulunmak üzere Washington’a ulaşmıştı. Irak Hükümet Sözcüsü Haydar Abudi, bu ziyaretin temel hedefinin iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendirmek ve Irak’ın kalkınma hamlesine uluslararası destek sağlamak olduğunu ifade etti.