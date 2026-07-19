Arakçi'den Fuad Hüseyin'e: Tahran ve Bağdat ilişkileri stratejik ve derindir

3 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "Bağdat ve Tahran arasındaki ilişkiler stratejik ve derindir." dedi.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'den bir telefon görüşmesi aldığı belirtildi.

Görüşmede bölgedeki gerilimin boyutları ile bu durumun güvenlik ve istikrar üzerindeki etkileri değerlendirildi. İki bakan, tansiyonun yükselmesini önlemek ve bölgesel barışı korumak amacıyla ikili istişare ve koordinasyonun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Arakçi, görüşmede İran ve Irak arasındaki ilişkiler son derece derin ve stratejiktir. Bu bağlar; iki halk arasındaki tarihi, kültürel ve dini köprüler ile ortak çıkarlar üzerine inşa edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Arakçi, bu ilişkilerin korunmasının önemine dikkat çekerek, şahsi ve gayriresmi açıklamaların iki ülke arasındaki iş birliğine gölge düşürmemesi gerektiğini belirtti. İran’ın; karşılıklı saygı, iyi komşuluk ve Irak Hükümeti ile halkıyla ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılığını bir kez daha yineledi.