Kürdistan Bölgesi’nden Türkiye’ye kuru soğan ihracatı başladı

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Kürdistan Bölgesi’nde üretilen 3000 ton kuru soğan Türkiye’ye ihraç edildi. Duhok Tarım Genel Müdürü Ahmed Cemil, bu adımın yerli üretimin kalitesini kanıtladığını ve çiftçilere yeni kapılar açtığını belirtti.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin yerli üretimi destekleme ve uluslararası pazarlara ulaştırma stratejisi kapsamında, Duhok'un Berdereş ilçesinden Türkiye’ye 3000 ton kuru soğan ihraç edildi. Bu adım, Kürdistan Bölgesi tarihinde soğan ürününün yurt dışına yapılan ilk ihracatı olması açısından büyük önem taşıyor.

Duhok Tarım Genel Müdürü Ahmed Cemil, bugün (19 Temmuz 2026), Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, hükümetin tarım sektörüne verdiği öncelik ve küresel pazar arayışları çerçevesinde, yerli ürünlerin ihracat sürecinin hükümetin doğrudan desteğiyle hız kazandığını belirtti.

Genel Müdür Cemil, Berdereş ilçesinde faaliyet gösteren "Zengenan" şirketinin, bölgede üretilen 3 bin ton soğanı bugün itibarıyla Türkiye’ye ihraç etmeye başladığını kaydetti. Cemil, bu girişimin tarım sektörünü kalkındıracağını ve bölge ürünlerinin yüksek kalitesini uluslararası alanda tescilleyeceğini vurguladı.

Gelecek süreçte Türkiye ve diğer bölge ülkelerine yönelik soğan ihracat hacminin artırılmasının hedeflendiğini belirten Cemil, Kürdistan Bölgesi’nin üretim kapasitesinin buna uygun olduğunu ifade etti.

Tarımsal üretim bakımından oldukça zengin olan Duhok iline bağlı Bardereş ilçesi; patates, soğan ve buğday üretiminde bölgenin ana merkezlerinden biri konumunda bulunuyor.

Kürdistan Bölgesi daha önce de "Kürdistan’dan Dünyaya" vizyonuyla nar, elma, bal ve patates gibi yerli ürünleri Körfez ülkeleri ve Avrupa pazarlarına ihraç ederek dikkatleri üzerine çekmişti.