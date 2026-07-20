Kurtulmuş’tan siyasi partilere “çerçeve yasa” turu

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, tatile girmeden Meclise sunularak görüşülmesi hedeflenen süreçle ilgili “çerçeve yasa” konusunda siyasi partileri ziyaret edecek. Numan Kurtulmuş’un salı günü Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’ni (DEM Parti), çarşamba günü ise Adalet ve Kalkınma Partisi’ni (AK Parti) ziyaret etmesi bekleniyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis tatile girmeden önce ''çerçeve yasanın'' çıkarılması amacıyla siyasi partilere ziyaret turu planlıyor.

Bu kapsamda Kurtulmuş’un salı günü MHP grup toplantısının ardından Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmesi bekleniyor. Kurtulmuş, bu ziyaretin ardından DEM Parti’ye de grup toplantısından sonra ziyaret gerçekleştirecek.

Kurtulmuş’un çarşamba günü ise AK Parti’yi ziyaret etmesi öngörülüyor. Kurtulmuş daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Yeni Yol Partisi’ni ziyaret edecek.

Numan Kurtulmuş’un ziyaretlerde tatil öncesi Meclis’e getirilmesi beklenen ''çerçeve yasa'' taslağına ilişkin görüşmelerde bulunacağı ve yasanın uzlaşıyla çıkması için destek isteyeceği ifade edildi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, geçen hafta yaptığı basın toplantısında, Numan Kurtulmuş'un siyasi partileri ziyaret edeceğini belirterek, "Sanırım Numan Bey bu turu taslağa vakıf bir şekilde yapacak." ifadelerini kullanmıştı.

Bu arada DEM Parti İmralı Heyeti'nin de çarşamba veya perşembe günü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.