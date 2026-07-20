Orta Doğu’da ABD-İran gerilimi: Karşılıklı saldırılar ve Hürmüz Boğazı krizi sürüyor

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Orta Doğu, ABD ve İran arasındaki askeri gerilimin tırmandığı kritik bir sürece girdi. Karşılıklı hava saldırıları, Hürmüz Boğazı’ndaki tanker patlamaları ve bölgedeki ABD üslerine yönelik füze saldırılarıyla tansiyon en üst seviyeye ulaştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bugün (20 Temmuz 2026), yerel saatle 06.00’da, İran topraklarındaki stratejik hedeflere yönelik dokuzuncu hava saldırısı dalgasının "başarıyla" tamamlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada; komuta merkezleri, hava savunma sistemleri, füze ve İHA fırlatma rampalarının imha edildiği belirtildi. Operasyonun amacının, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki sivil ve ticari gemilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmak olduğu vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, saldırıların bölgede öldürülen ABD askerlerinin "intikamı" amacıyla düzenlendiğini söyledi. Trump, "Bu vatanseverler, İran’ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek için oradaydı. Bu gece onları bir kez daha sert bir şekilde vurduk." dedi. İran’ın askeri düzeyde her şeyini kaybettiğini iddia eden Trump, "Hürmüz Boğazı bizim kontrolümüzde, İran hiçbir şeyi kontrol edemiyor." ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Hürmüz Boğazı’nın güney koridorunda iki petrol tankerinin patlayarak, kullanılamaz hale geldiğini duyurdu. ABD ordusunu "terörist" olarak nitelendiren ve gemileri tehlikeli rotalara yönlendirmekle suçlayan Devrim Muhafızları, "ABD bölgedeki saldırganlığına devam ettiği sürece, Hürmüz Boğazı’ndan ne bir damla petrol ne de bir miktar kimyasal gübre geçişi güvenli olmayacaktır." uyarısında bulundu.

Gerilim, İran’ın bölgedeki diğer ülkelerde bulunan ABD üslerini hedef almasıyla genişledi. Devrim Muhafızları, Ürdün’deki Akabe Havalimanında konuşlu bulunan ABD’ye ait büyük nakliye, komuta ve kontrol uçaklarının balistik füzelerle hedef alındığını ve "ağır hasar" verildiğini açıkladı. Ayrıca, Kuveyt’teki ABD askeri noktalarına yönelik de saldırılar düzenlendiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filipinler ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nı bir baskı aracı olarak kullandığını belirtti. Küresel seyrüsefer güvenliğini korumaya devam edeceklerini vurgulayan Rubio, "Diplomasiye her zaman açığız ancak bu, karşı tarafın şartlarına uyacağı gerçek bir anlaşma olmalıdır." dedi. Rubio, müttefik ülkelere de deniz güvenliğinin korunması için askeri ve mali destek çağrısında bulundu.