"Yek Nîga" Kürt filmi uluslararası festivallerde yarışacak

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Yönetmenliğini Şemal Husên’in üstlendiği, insani değerler ve sağlığın kıymeti üzerine odaklanan "Yek Nîga" (Tek Bakış) adlı kısa film, dünya çapındaki film festivallerine gönderildi.

Kısa filmin içeriğine ilişkin, bugün (20 Temmuz 2026), Kurdistan24’e açıklamalarda bulunan yönetmen Şemal Husên, 1 dakika 49 saniye süren yapımın temasını şu sözlerle ifade etti:

"Yek Nîga, en temel insani konulardan biri olan şükretme duygusuna ve özellikle sağlığın önemine odaklanıyor. İnsanoğlunun çoğu zaman sıradan gördüğü ancak gerçek değerini takdir etmekte zorlandığı sağlık nimetini konu aldık."

Filmin senaryosunun iki ayrı yaşamın karşılaştırılması üzerine kurgulandığını belirten Husên, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir yanda beyin felci nedeniyle dünyayı kısıtlı bir açıdan görebilen bir bireyin yaşamı, diğer yanda ise özgürce hareket edebilen ancak sahip olduğu sağlığın yeterince farkında olmayan bir kişinin perspektifi sunuluyor. Film, bu tezatlık üzerinden izleyiciyi derin bir sorgulamaya davet ediyor.”

Filmin uluslararası yolculuğu hakkında bilgi veren Şemal Husên, eserin ABD, Kanada, Brezilya, İtalya, Almanya, İspanya ve çeşitli prestijli Arap film festivallerine gönderildiğini bildirdi. Yarışma süreçlerinin başlamasını beklediklerini kaydeden yönetmen, yakın zamanda başarı haberlerini paylaşmayı ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

Televizyon ve sinema alanında 20 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan Kürt yönetmen ve film yapımcısı Şemal Husên, kariyeri boyunca çok sayıda belgesel ve kısa filme imza attı.