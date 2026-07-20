ABD Dışişleri Bakanı: İran ile diplomasi kapısı açık

2 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington’ın İran ile diplomatik çözüme açık olduğunu belirtmekle birlikte, Tahran’ın bir yandan müzakere mesajı verirken diğer yandan Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemileri füze ve İHA’larla hedef almasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Marco Rubio, bugün (20 Temmuz 2026) düzenlediği basın toplantısında İran’ın son dönemdeki eylemlerini değerlendirerek, Tahran yönetiminin varılan ortak anlayışa uymadığını savundu.

Söz konusu anlayış uyarınca Hürmüz Boğazı’nın seyrüsefere açık kalması, yasa dışı vergilendirmelerden ve saldırılardan muaf tutulması gerektiğini vurgulayan Rubio, "Karşı taraf yükümlülüklerini ihlal ederken yürürlükte olan bir mutabakattan söz edilemez." dedi.

ABD’nin diplomasiye hazır olduğunu ancak bunun İran’ın riayet edeceği somut bir anlaşmayla mümkün olabileceğini belirten Rubio, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müzakere niyetinde olduklarına dair mesajlar iletiyorlar fakat biz sahadaki somut adımlara bakıyoruz. Sahadaki gerçeklik ise bu gece dahi gemilere füze ve İHA’larla saldırmaya devam ettikleridir."

İran’ın bir hafta önce ticari gemilere yönelik saldırıları sonlandıracağına ve Hürmüz Boğazı’nı açık tutacağına dair resmi bir açıklama yapmasının beklendiğini aktaran Rubio, buna karşın üç ticari geminin daha hedef alındığını bildirdi.

Bakan Rubio, ABD’nin tutumunun değişmesi için öncelikle Tahran’ın sahadaki eylemlerini değiştirmesi gerektiğini vurguladı.