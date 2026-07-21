Bağdat’ta kritik zirve: Yolsuzluğa karışan kimseye koruma sağlanmayacak

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Şii Koordinasyon Çerçevesi, Irak Başbakanı Ali Zeydi’nin ABD ziyaretinin sonuçlarına desteğini açıklayarak, yolsuzluk dosyalarına karıştığı kanıtlanan hiç kimse için "siyasi koruma" sağlanmayacağını duyurdu.

Koordinasyon Çerçevesi, 20 Temmuz Pazartesi akşamı 284. olağan toplantısını Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki'nin Ofisinde gerçekleştirdi. Toplantıya Irak Başbakanı Ali Zeydi ve oluşumun diğer liderleri katıldı.

Toplantıda Irak Başbakanı, ABD’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin sonuçları ve bu ülkedeki yetkililerle yaptığı görüşmelere ilişkin detaylı bir rapor sundu.

Koordinasyon Çerçevesi, Irak'ın egemenliğini, ulusal karar bağımsızlığını korumayı, ekonomik ve güvenlik kapasitelerini geliştirmeyi ve yatırımları çekmeyi hedefleyen çeşitli sektörlerde imzalanan anlaşma ve mutabakatlara desteğini ifade etti.

Toplantının bir diğer ana gündem maddesi ise yolsuzlukla mücadele konusu oldu. Koordinasyon Çerçevesi, yolsuzluk yapanların takibi ve çalınan fonların geri getirilmesi hususunda hükümete, yargı organlarına ve Dürüstlük Komisyonuna tam destek verdiklerini vurguladı.

Yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Koordinasyon Çerçevesi, yargı makamları tarafından yolsuzluğa karıştığı kanıtlanan hiç kimseye herhangi bir koruma veya siyasi sığınak sağlamayacaktır. Yasal süreçler, aidiyetine ve mensubiyetine bakılmaksızın herkesi kapsamalıdır."

İç durum ve vatandaşların geçim şartlarına da değinen Koordinasyon Çerçevesi liderleri, siyasi ve güvenlik istikrarının korunmasının önemine dikkat çekerken, hükümete, hizmet kalitesini artırma ve ekonomik ile sosyal zorlukları vatandaşların talepleri doğrultusunda çözüme kavuşturma çağrısında bulundu.