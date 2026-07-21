ABD, İran'a ait askeri mevzileri yeniden vurdu

2 saat önce

Küresel ticaretin ana damarlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliği alarm verirken, ABD ordusu İran'ın askeri altyapısını hedef alan yeni bir operasyon dalgası başlattı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), tarafından sosyal medya platformu “X” üzerinden yapılan açıklamada, Orta Doğu saatiyle sabah 05:00 sularında İran içindeki çeşitli askeri hedeflere yönelik yeni bir hava harekatı başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, hava saldırılarının askeri komuta merkezlerini, deniz kuvvetleri unsurlarını, füze ve İHA fırlatma tesisleri ile hava savunma sistemlerini hedef aldığı bildirildi.

ABD makamları, bu harekatın temel amacının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmak olduğunu vurguladı.

CENTCOM, söz konusu uluslararası suyolundaki ticari gemi trafiğinin aksamadan devam ettiğinin altını çizdi.

Verilere göre mayıs ayı başından bu yana ABD kuvvetleri yaklaşık 900 ticari geminin ve 450 milyon varil ham petrolün güvenli geçişine refakat etti.

Açıklamanın sonunda, ABD kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünü korumak amacıyla, sivil denizcilere yönelik her türlü hukuk dışı saldırıdan İran'ı sorumlu tutmak üzere tam teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.