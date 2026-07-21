İngiliz futbolunun efsane ismi Kevin Keegan yaşamını yitirdi

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İngiltere Milli Takımı'nın ve Avrupa futbolunun unutulmaz isimlerinden Kevin Keegan, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden efsane isim, ailesinin yaptığı açıklamaya göre 20 Temmuz 2026'da hayata gözlerini yumdu.

Unutulmaz Bir Oyunculuk Kariyeri

Kariyeri boyunca Scunthorpe United, Liverpool, Hamburg, Southampton ve Newcastle United formalarını başarıyla terleten Keegan, özellikle Liverpool ve Hamburg dönemlerindeki performansıyla dünya futbolunun zirvesine çıktı.

Üstün yetenekleri ve sahadaki liderliğiyle 1978 ve 1979 yıllarında üst üste iki kez Altın Top (Ballon d'Or) ödülüne layık görülen İngiliz efsane, bu unvana ulaşan nadir Britanyalı futbolculardan biri oldu.

Teknik Adamlık Dönemi

Kramponlarını astıktan sonra da futbolun içinde kalmaya devam eden Keegan, teknik direktörlük kariyerinde, Newcastle United (Premier Lig'e yükselme ve şampiyonluk yarışları), Fulham (Lig şampiyonluğu), İngiltere Milli Takımı ve Manchester City takımlarını çalıştırarak İngiliz futboluna damga vurmayı sürdürdü.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Newcastle United, Liverpool ve Manchester City başta olmak üzere birçok kulüp ve futbolsever, efsanevi isim için taziye mesajları yayımlayarak derin üzüntülerini paylaştı.