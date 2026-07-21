DEM Parti'den "çerçeve yasa" çıkışı: Bize ulaşan bir taslak yok

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, ellerinde yazılı bir çerçeve yasa taslağı bulunmadığını belirterek, yasanın başarısı için asıl muhatapların sürece dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Halk TV canlı yayınına katılan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, DEM Parti İmralı Heyetinin Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere adaya gitmesinin ardından sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Yazılı Metin Yok, Genel Tartışmalar Var"

Partilerine veya heyete ulaşan yazılı bir çerçeve yasa taslağı bulunmadığını belirten Koçyiğit, şu ana kadar yalnızca genel başlıklar üzerinden değerlendirmeler yapıldığını söyledi.

Daha önce de bunu kamuoyuyla paylaştıklarını dile getiren Koçyiğit, "Partimize ulaşmış, heyetimize ulaşmış yazılı bir metin ya da taslak yok. Ama genel tartışması var tabii ki, konuşulmuş, tartışılmış başlıklar var." dedi.

"Asıl Muhatap Silah Bırakanlar ve Öcalan"

“Bu yasanın asıl muhatabı biz değiliz; silah bırakanlar ve Öcalan'dır.” diyen Koçyiğit, “Tarafların onaylamadığı ve içeriğine katılmadığı bir yasa süreci ilerletemez.” değerlendirmesinde bulundu.

"Öcalan'ın Statüsünü Tanımlayan Bir Madde Olmalı"

Gelecek olan yasanın içeriğine dair beklentilerini paylaşan DEM Parti Grup Başkanvekili, şu ifadeleri kullandı:

"İlk yasada, yani bu gelecek çerçeve yasanın içerisinde, kök yasa denilen, çerçeve yasa denilen, adına Umut Kanunu denilen kanunun içerisine mutlaka Öcalan'ın süreçteki rolünü tanımlayan, onun statüsünü tanımlayan bir maddenin, bir düzenlemenin de olması süreç açısından çok olumlu, pozitif, ilerletici bir yerde duracaktır. En azından bizim beklentimiz, talebimiz de bu yönde."

"Yasama Dönemi Bitmeden Çıkmalı"

Yasanın, Meclis gündemine gelme takvimine de değinen Koçyiğit, "Daha fazla geç kalınmadan bu yasama dönemi bitmeden bu yasanın mutlaka çıkması gerekiyor. Beklentimiz temmuzun son haftası, bilemediniz ağustosun ilk haftası bu yasanın komisyon ve genel kurul aşamasına gelip tamamlanması yönündedir." dedi.

Kurtulmuş'un Siyasi Parti Turları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bu hafta gerçekleştireceği siyasi parti ziyaretlerini de değerlendiren Koçyiğit, sürecin geniş tabanlı bir mutabakatla yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Koçyiğit, "Çünkü en nihayetinde bu süreci çokça söyledik, sadece bu DEM Parti, AK Parti, MHP ile ilgili bir süreç değil, bütün ülkeyi ilgilendiren, 86 milyon yurttaşı ve bütün siyasi partileri ilgilendiren bir süreçten bahsediyoruz. O anlamıyla herkesin dahiliyeti, her partinin görüş, düşünce, öneri, eleştiri ve itirazlarını birinci elden iletmesinin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.