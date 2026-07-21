Numan Kurtulmuş liderler turuna çıktı

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, barış süreci kapsamında gündeme gelen ''çerçeve yasa'' çalışmaları öncesinde liderler turu başladı. Kurtulmuş ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclisteki makamında ziyaret etti.

Numan Kurtulmuş, bugün (21 Temmuz 2026) süreç kapsamında ilk olarak Devlet Bahçeli ile görüştü.

Bahçeli, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. Tokalaşmanın ardından basına kapalı görüşmeye geçildi.

Kurtulmuş, Bahçeli'yi ziyaretinin ardından Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan'ı ziyaret edecek.

Kurtulmuş, Yeni Yol Grubu ile makamında görüştükten sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Mermerli Salonda bir araya gelecek.