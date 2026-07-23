CENTCOM düğmeye bastı: İran'da patlama sesleri duyuldu

ABD’den İran’a yeni hava saldırıları

2 saat önce

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Tahran’ın bölgedeki tehditlerini caydırmak amacıyla İran’daki askerî hedeflere yönelik yeni bir kapsamlı saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu. Saldırıların hemen ardından İran'ın güney ve güneybatı kentlerinde art arda şiddetli patlama sesleri yükseldi.

CENTCOM: "Görev Deniz Güvenliği Sağlanana Kadar Sürecek"

CENTCOM tarafından 23 Temmuz 2026 Perşembe günü yapılan resmi açıklamada, ABD kuvvetlerinin ülke saatiyle 17:30'da İran genelindeki çok sayıda askeri hedefe yönelik yeni operasyonlar başlattığı bildirildi.

Açıklamada, bu operasyonun Washington'ın İran'ın uluslararası ve bölgesel sulardan geçen sivil denizciler ile ticari gemilere yönelik tehdit oluşturma kapasitesini zayıflatma ve yok etme stratejisi kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.

CENTCOM, uluslararası seyrüsefer güvenliği tam olarak sağlanana ve stratejik suyollarını hedef alan girişimler engellenene kadar operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

İran Basını: Sirik, Ahvaz ve Ramşir Vuruldu

ABD açıklamasının ardından İran medyasında yer alan haberlerde, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde çok sayıda şiddetli patlama sesinin duyulduğu aktarıldı.

Güneydeki patlamalarla eş zamanlı olarak, İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde yer alan Ahvaz ve Ramşir kentlerinde de patlama seslerinin yükseldiği bildirildi.

Huzistan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ABD füze saldırısının Ahvaz kenti yakınlarındaki bir bölgeyi doğrudan hedef aldığı doğrulandı.