Irak'ta yolsuzluk operasyonu: 13 milyar dinar ve 40 kilogram altın ele geçirildi

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Irak Yüksek Yargı Konseyi, Petrol Bakanlığı Müsteşarı Adnan Cumeyli’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Selahaddin ilinde gerçekleştirilen operasyonlarda, büyük miktarda nakit para ve altına el konulduğunu duyurdu.

Bugün (22 Temmuz 2026) Başyargıç Ziya Cafer tarafından yapılan açıklamada, davanın detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Yargıç Cafer, zanlı Adnan Cumeyli’nin Selahaddin ilindeki farklı adreslerinde yapılan aramalarda, gizli bölmelere yerleştirilmiş 13 milyar Irak dinarı ve 400 bin ABD doları ele geçirildiğini belirtti.

Aramalarda ayrıca, 40 kilogram altın ile 5 kilogram işlenmiş ziynet eşyasına el konulduğu bildirildi.

Yargıç Ziya Cafer, ekonomik suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, yasa dışı yollarla yurt dışına döviz transferi yapan şirketlere yönelik takibin devam ettiğini ifade etti. Bu kapsamda, 1 milyar 143 milyon 847 bin 719 Irak dinarının da kurtarılarak devlet hazinesine geri kazandırıldığı açıklandı.

Adnan Cumeyli davasında, suç gelirlerinin tam takibi ve olaya karışan diğer şahısların tespiti için soruşturmanın genişletilerek devam ettiği vurgulandı.