Pezeşkiyan: Irak Başbakan Zeydi’nin Tahran ziyareti ilişkilerimizde bir dönüm noktası olacak

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Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi’nin yarın gerçekleştireceği Tahran ziyareti öncesi İran’da en üst düzeyde hazırlıklar tamamlandı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başkanlığında toplanan Ekonomi Karma Komisyonu, ziyareti "stratejik ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı" olarak tanımladı.

Başbakan Zeydi, beraberindeki üst düzey bir heyetle birlikte resmi temaslarda bulunmak üzere yarın (23 Temmuz 2026) İran'ın başkenti Tahran'a gidiyor. Ziyaret kapsamında bölgesel gerilimin düşürülmesi, doğal gaz ithalatı ve iki ülke arasındaki ekonomik-ticari ilişkilerin geliştirilmesi gibi kritik dosyalar ele alınacak.

Ziyaret öncesinde, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başkanlığında Irak-İran Ekonomik İş Birliği Karma Komisyonu toplandı. Hükümetin ekonomi kurmayları, Merkez Bankası Başkanı ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Başbakan Zeydi’nin ziyaretine yönelik hazırlıklar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, toplantıda yaptığı açıklamada Başbakan Zeydi’nin ziyaretini "çok önemli bir olay" olarak nitelendirdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi, kültürel ve dini köklere dayandığını belirten Pezeşkiyan, "Bu ziyaret, iş birliğimizin seviyesini artırmak için bir dönüm noktası ve stratejik ilişkilerimizde yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır." dedi.

Pezeşkiyan, tüm kamu kurumlarının imzalanacak anlaşmaların hayata geçirilmesi ve altyapı yatırımlarının artırılması için tam koordinasyon içinde çalışması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ekonomik büyümenin sürekliliği için özel sektörün sürece aktif katılımının önemine dikkat çekti.