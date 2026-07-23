Devrim Muhafızları: Ürdün’deki ABD askeri tesislerini vurduk

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün’de bulunan çok sayıda ABD askeri teçhizatını ve mevziisini hedef aldığını ve bunları tamamen imha ettiğini duyurdu.

İran devlet televizyonunda 23 Temmuz 2026 Perşembe günü yayımlanan bildiride, Devrim Muhafızları Ordusunun, Ürdün’de bulunan çok sayıda ABD askeri teçhizatı ve mevziisini hedef aldığı aktarıldı.

Söz konusu saldırılarda gelişmiş THAAD füze savunma sistemine ait bir radar, patriot hava savunma sistemi, askeri üslerin korunmasında kullanılan C-RAM tipi radar ve elikopterlerin konuşlandırıldığı özel bir hangarlar kompleksinin vurulduğu kaydedildi.

Devrim Muhafızları, söz konusu saldırıların Washington ile Tahran'ın doğrudan veya dolaylı olarak karşı karşıya geldiği bölgedeki mevcut silahlı çatışmalara yanıt çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Saldırıların doğruluğuna veya oluşan hasara ilişkin ABD kanadından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Ürdün ordusu tarafından yapılan açıklamada, İran’a ait 4 füze ve 6 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince engellendiği bildirildi.