Gülistan Doku soruşturmasında 2 şüpheli daha gözaltına alındı

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Üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Eski Dersim Valisi Tuncay Sonel’in dijital materyallerinin incelenmesi sonucunda elde edilen yeni deliller doğrultusunda 2 şüpheli daha Ankara’da gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, halen tutuklu bulunan Tuncay Sonel’e ait dijital veriler incelendi. Yapılan incelemeler, soruşturmanın seyrini değiştirecek önemli bulguları ortaya çıkardı.

İncelemeler neticesinde, Sonel ile soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ihraç polis memuru Gökhan Ertok arasındaki dijital yazışmalar; "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "yağma" gibi ağır suçlar kapsamında değerlendirildi.

Elde edilen deliller üzerine harekete geçen ekipler, Ankara’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla şüpheliler E.E. ve S.K.’yi gözaltına aldı.

Dosya kapsamında daha önce gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki sorguları devam ederken, adliyeye sevk edilen güvenlik korucusu F.Ö. ile iş insanı O.Y.’nin ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, tüm bilgi, bulgu ve belgelerin bütüncül bir analizle değerlendirildiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde yapılan teknik incelemelerde kamu gücünün kötüye kullanıldığı kanunsuz bir ilişki ağına ve Türk Ceza Kanunu'ndaki muhtelif suçlara temas eder mahiyetteki tesadüfi delil niteliğindeki fotoğraf, yazışma ve somut olgulara ulaşılmıştır. Elde edilen deliller doğrultusunda, olayla iltisaklı olduğu değerlendirilen 3'ü halen dosya kapsamında tutuklu toplam 5 şüpheliye yönelik Ankara'da bugün eş zamanlı operasyon düzenlenmiş cezaevinde bulunmayan 2 hedef şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır."