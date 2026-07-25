İran: Her bir vatandaşımıza karşılık bir ABD askeri öldürülecek

4 saat önce

Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, ABD saldırıları sonucu hayatını kaybedecek her bir İran vatandaşına misilleme olarak bir ABD askerinin hedef alınacağını duyurdu.

Ali Abdullahi yayımladığı bir mesajda, daha önce sahada düşmana kanıtladıkları pratiklerin, bugünden itibaren savaş meydanında resmî ve nihai bir denklem haline geldiğini belirtti.

Abdoulahi’nin mesajına göre İran vatandaşlarının ölümüne yol açacak her türlü saldırıya doğrudan ABD askerleri hedef alınarak karşılık verilecek. İranlı komutan, "İran İslam Cumhuriyeti’nin her bir vatandaşının şehit edilmesine karşılık, bir ABD askeri hedef alınacak." dedi.

Mesajının sonunda ABD güçlerine yönelik hitabını sertleştiren Abdullahi, "Sizin için cehenneme doğrudan ve ücretsiz bir bilet hazırladık." ifadelerini kullanarak Washington yönetimine açık bir gözdağı verdi.

Bu sert açıklamalar, Tahran ve Washington arasındaki gerilimin Orta Doğu genelinde en üst seviyeye ulaştığı bir dönemde geldi.