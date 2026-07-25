Trump: İran’a yönelik büyük saldırılara ilişkin kararımı henüz vermedim

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen diplomatik temaslara ilişkin yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin henüz bir anlaşma imzalamaya hazır olmadığını belirtti.

Trump, Beyaz Saray’da Amerikan nükleer teknolojilerindeki yeniliklere ilişkin bir açıklama sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı, "Şu anda İranlılarla müzakere halindeyiz ve sanırım eskisinden daha ciddiler. Belki de büyük bir saldırı düzenlememizi gerektirecek noktaya varmayız." ifadelerini kullandı.

Tahran yönetimine yönelik uyarılarını sürdüren Trump, büyük bir askeri operasyon için hazırlıkların tamamlandığını belirterek İran'ın süreci daha ciddiye alması gerektiğini vurguladı. Geniş kapsamlı bir askeri operasyon konusunda henüz nihai kararın verilmediğini belirten Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzde iki seçenek var; ya saldırılara devam ederek kapasitelerini tamamen yok edeceğiz ya da bir anlaşmaya varacağız."

İran’ın deniz gücü, radar istasyonları ve hava savunma sistemlerinin önemli ölçüde etkisiz hale getirildiğini savunan Trump, "İran ya teslim olacak ya da yer altındaki derin tesislerinde saklanmaya çalışacak." dedi.

Washington ve Tahran arasındaki gerilim, Trump’ın 18 Haziran’da imzalanan mutabakat zaptındaki ateşkesi 8 Temmuz itibarıyla sona erdirdiğini ilan etmesiyle birlikte ikinci haftasına girdi.