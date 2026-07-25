Suudi Arabistan Hudeyde'yi vurdu: Husilerden "misilleme" tehdidi

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Yemen'in stratejik liman kenti Hudeyde, bir Suudi ticari gemisine düzenlenen saldırının ardından ağır hava bombardımanına tutuldu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun operasyonuna yanıt veren Husiler, geniş çaplı bir misilleme tehdidinde bulundu.

Kızıldeniz’deki seyrüsefer güvenliği ve Yemen’deki askeri dengeler, son 48 saatte yaşanan karşılıklı saldırılarla yeniden kritik bir aşamaya geldi. 24-25 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleşen olaylar, bölgedeki gerilimi en üst düzeye çıkardı.

Suudi Arabistan Ulaştırma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, krallığa ait "NCC MASA" adlı ticari geminin Kızıldeniz’den geçişi sırasında hedef alındığı bildirildi. Gemide hafif maddi hasar meydana geldiği, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu ve geminin rotasına devam ettiği kaydedildi. Riyad yönetimi, saldırıyı "uluslararası hukuk ve deniz güvenliğinin açık bir ihlali" olarak nitelendirerek sert şekilde kınadı.

Bu gelişmenin hemen ardından, Reuters ve Sky News Arabia’nın yerel kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre Yemen’in batısındaki Hudeyde Limanı ve çevresinde şiddetli patlamalar meydana geldi.

AFP'nin haberine göre saldırılarda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu.

Husi kontrolündeki Al-Masirah televizyonu ise saldırıları "Suudi tecavüzü" olarak nitelendirerek, sivil altyapının ve iletişim kurumlarının kasten hedef alındığını iddia etti.

Hava operasyonlarının ardından Husilerin (Ensarullah Hareketi) Siyasi Bürosu yazılı bir açıklama yayımlayarak Suudi Arabistan’a yönelik tehdit dozunu artırdı. Yapılan açıklamada, Suudi Arabistan’ın eylemlerinin yanıtsız kalmayacağı belirtildi.

Husi kanadından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Halkımızın ve askeri liderliğimizin belirlediği caydırıcılık denklemi sabittir ve geri adım atılmayacaktır. Bundan sonraki süreçte ilkemiz; kuşatmaya karşı kuşatma, limana karşı liman ve gerilime karşı gerilim olacaktır. Saldırıların devam etmesi, saldırgan ülkelere ağır maliyet ve daha fazla zarardan başka bir şey getirmeyecektir."

Gerilim, Husilerin geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’a yönelik bir "deniz ablukası" uygulayacaklarını ve krallığa ait gemileri hedef alacaklarını ilan etmesiyle tırmanmıştı.