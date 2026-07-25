Adalet Bakanı Gürlek'ten "genel af" açıklaması

"Genel af söz konusu değil"

6 saat önce

Türkiye Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı televizyon programında, mevcut anayasanın güncel toplumsal ihtiyaçları karşılamadığını belirterek, "Toplumun her kesiminin benimsediği, vesayet izlerinin tamamen silindiği sivil bir anayasaya ihtiyacımız var. Bu bir tercih değil, zorunluluktur." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TRT kanalına verdiği röportajda, gündemdeki "Terörsüz Türkiye" süreci, 15 maddelik yasal düzenleme taslağı ve yeni anayasa çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda hazırlanan yasal düzenlemeye değinen Bakan Gürlek, sürecin takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Sürecin çok önemli bir aşamaya geldiğini görüyoruz. Sayın Meclis Başkanımızın da ifade ettiği üzere, önümüzdeki hafta önce Adalet Komisyonuna, ardından ise Meclis Genel Kuruluna gelmesi beklenen 15 maddelik bir metin söz konusu. Meclis bu süreçte çalışmalarına ara vermeyerek süreyi uzattı."

Bakanlık olarak sürecin teknik kısmında yer aldıklarını belirten Gürlek, "Adalet Bakanlığı olarak kanun yapım aşamasında teknik öneriler sunuyoruz ancak nihai takdir tamamen Türkiye Büyük Millet Meclisine ve milletvekillerimize aittir." dedi.

Kamuoyunda tartışılan genel af iddialarına da yanıt veren Gürlek, hazırlanan paketin kapsamının belirli olduğunu ifade etti:

"Bu paket, sadece terör örgütü PKK mensuplarına yönelik bir düzenleme içermektedir. Şahsa özgü bir düzenleme ya da genel af çalışması gündemimizde yoktur. Şu anki çalışma, terörün sonlandırılmasına yönelik teknik bir paket niteliğindedir."

Terörün yalnızca güvenlik sorunu olmadığını, ülkenin geniş katmanlarına zarar verdiğini belirten Bakan Gürlek, "Terörün varlığı huzuru, demokratikleşmeyi, hukuk güvenliğini ve yatırımcı iştahını doğrudan etkiliyor. Terör belasından kurtulmuş bir Türkiye, milli birlik duygusuyla kucaklaşarak bu engelleri aşacaktır. Kısa sürede olumlu neticeler alınacağına inanıyorum." dedi.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin yeni bir anayasa ile taçlandırılması gerektiğini savunan Bakan Gürlek, mevcut anayasası ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"82 Anayasası, askeri darbe döneminin ruhunu taşıyan ve vesayet kurumlarını ön plana çıkaran bir metindir. Yapılan çok sayıda değişikliğe rağmen mevcut anayasa artık güncel toplumsal ihtiyaçları karşılayamıyor. Toplumun her kesiminin benimsediği, vesayet izlerinin tamamen silindiği sivil bir anayasaya ihtiyacımız var. Bu bir tercih değil, zorunluluktur."