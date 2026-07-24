Galibaf: İran-Irak koordinasyonu bölgesel sorunların çözüm anahtarıdır

"İsrail, İslam ülkelerinin ortak düşmanıdır"

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İran Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İsrail'in İslam ülkelerinin bir numaralı düşmanı olduğunu vurgulayarak; Tahran ve Bağdat arasındaki iş birliğinin bölgesel istikrarın güçlendirilmesinde kilit rol oynadığını belirtti.

Muhammed Bakır Galibaf ile Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, dün (23 Temmuz 2026) Tahran'da bir araya gelerek, bölgedeki mevcut durum ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi gibi kritik başlıkları ele aldı.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın bugün (24 Temmuz 2026) aktardığı bilgilere göre Galibaf, Tahran ve Bağdat arasındaki tarihi bağların derinliğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"İran ve Irak arasındaki iş birliği, bölgenin ve İslam dünyasının istikrarı için son derece önemlidir. İki ülke birlikte hareket ederek bölgedeki birçok sorunun çözümünü sağlayabilir."

Irak Başbakanı Ali Zeydi ise görüşmede, Irak halkı ve hükümetinin selamlarını ileterek; iki ülkeyi birbirine bağlayan unsurun yalnızca coğrafi komşuluk olmadığını, aynı zamanda ortak bir kaderi paylaştıklarını vurguladı.

Söz konusu diplomatik temaslar, Başbakan Ali Zeydi liderliğindeki üst düzey Irak heyetinin Tahran'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında kaydedildi. Zeydi, temaslarının başlangıcında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan görüşmede, iki ülke ilişkilerinde "yeni bir sayfa" açıldığı ifade edilirken; ekonomik kalkınma ve ticari hacmin artırılmasına yönelik çok sayıda stratejik iş birliği anlaşmasına imza atıldı.