Erbil’e yönelik saldırılar: İHA’ların Musul’dan havalandığı belirlendi

Saldırının arkasında yasa dışı gruplar var

5 saat önce

Erbil’e yönelik dün gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırılarının engellendiği ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi. Elde edilen özel bilgilere göre saldırıda kullanılan beş İHA Musul yakınlarındaki bölgelerden havalandı.

Dün (24 Temmuz 2026) Erbil’i hedef alan beş İHA, Uluslararası Koalisyon güçleri tarafından havada imha edildi. Kurdistan24’ün ulaştığı özel bilgilere göre saldırının çıkış noktası olarak Musul çevresi işaret edildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’e yönelik bu eş zamanlı saldırılardan bölgedeki "yasa dışı silahlı gruplar" sorumlu tutuluyor. Saldırıda herhangi bir can veya mal kaybı meydana gelmediği teyit edilirken, söz konusu grupların bölgedeki istikrarı bozmaya yönelik tehditlerinin sürdüğü vurgulandı.

Erbil ve Kürdistan Bölgesi’nin diğer kentleri daha önce de benzer İHA saldırılarına maruz kalmıştı. Kürdistan Bölgesi yetkilileri, bu tür saldırıların sona erdirilmesi ve yasa dışı silahlı grupların faaliyetlerinin kısıtlanması için Irak Hükümetine defalarca çağrıda bulunmuştu.