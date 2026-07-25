Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'ne K24 Temsilcisi Rahim Raşidi katıldı

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray muhabirleri onuruna Washington’da bir akşam yemeği düzenledi. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen davete, Kurdistan24 Washington Büro Sorumlusu Rahim Raşidi de katıldı.

Dün (24 Temmuz 2026) başkent Washington’daki Waldorf Astoria Oteli’nde düzenlenen geleneksel akşam yemeğinde Başkan Donald Trump, onlarca Beyaz Saray muhabiriyle bir araya geldi. Yoğun güvenlik denetimleri eşliğinde gerçekleştirilen törende bir konuşma yapan Trump, medya mensuplarıyla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Söz konusu etkinlik, yakın geçmişte yaşanan bir güvenlik krizinin ardından gerçekleştirilmesi nedeniyle büyük önem taşıyor. 25 Nisan 2026 tarihinde Washington Hilton Oteli’nde düzenlenen "Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Akşam Yemeği" sırasında Cole Thomas Allen isimli bir saldırgan, Başkan Trump ve üst düzey yetkilileri hedef alan bir suikast girişiminde bulunmuştu.

Nisan ayındaki saldırı sırasında Gizli Servis ekipleri, Başkan Trump’ı ve diğer yetkilileri hızla güvenli bir bölgeye tahliye etmiş, saldırganın yakalanmasının ardından program iptal edilmişti.

Bu saldırıdan üç ay sonra yeniden organize edilen akşam yemeğinde, güvenlik protokolleri en üst seviyeye çıkarıldı. K24 Washington Büro Sorumlusu Rahim Raşidi’nin de yer aldığı davet, Beyaz Saray ve basın arasındaki diplomatik geleneğin devamı niteliğinde değerlendirildi.