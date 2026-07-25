Guterres, resmi temaslar için Şam’da

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’de 17 yılı aşkın süredir devam eden iç çatışmaların ardından başlayan siyasi geçiş sürecine destek vermek amacıyla başkent Şam’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Guterres ve beraberindeki heyet, bugün (25 Temmuz 2026) Şam Uluslararası Havalimanında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani tarafından törenle karşılandı.

Bu ziyaret, BM Genel Sekreterliği düzeyinde Suriye’ye 17 yıl aradan sonra yapılan ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Şam’ı en son 2009 yılında dönemin Genel Sekreteri Ban Ki-moon ziyaret etmişti.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre Guterres’in ziyareti, ülkenin uzun yıllar süren savaşın ardından adım attığı yeni siyasi evrede uluslararası desteğin bir göstergesi niteliğinde. BM, bu üst düzey temasla Suriye’deki geçiş sürecini ve bölgesel güvenliğin yeniden tesis edilmesini destekleme konusundaki kararlılığını vurgulamayı hedefliyor.

Guterres’in Şam’daki temasları kapsamında, ülkenin yeniden yapılandırılması, insani yardımların koordinasyonu ve siyasi çözüm yollarının güçlendirilmesi gibi kritik konuların ele alınması bekleniyor.