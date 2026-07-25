Kırıkkale ve İstanbul’da yolcu otobüsü kazaları: 70 yaralı

6 saat önce

Kırıkkale ve İstanbul’da meydana gelen iki ayrı yolcu otobüsü kazasında toplam 70 kişi yaralandı. Kırıkkale’de bir otobüsün şarampole devrildiği, İstanbul Eyüpsultan’da ise otobüsün bir otomobille çarpıştığı kazalarda yaralananlardan 2 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kırıkkale-Samsun kara yolunun Kimeski mevkisinde meydana gelen kazada, Bursa’dan Kars’a giden C.D. idaresindeki 44 PU 999 plakalı yolcu otobüsü, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Şarampole devrilen otobüste bulunan 42 kişiden 40’ı yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Vali Yardımcısı ve Yahşihan Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman ile İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık kaza yerinde incelemelerde bulundu.

İstanbul Eyüpsultan Nişanca Mahallesi Yavedut Caddesi üzerinde seyreden bir yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki tabela direğine çarparak durabildi. Kazada araçlarda bulunan toplam 30 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralıları araçlardan tahliye ederek hastanelere nakletti. Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı uzun süre kontrollü olarak sağlandı.

İstanbul’daki kazaya ilişkin açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, yaralıların durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı. Güner, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eyüpsultan’daki kazada yaralanan 30 vatandaşımız hastanelere kaldırılmıştır. Tedavi süreçleri titizlikle sürdürülmekle birlikte, 2 hastamızın genel durumu ciddiyetini korumaktadır. Sağlık ekiplerimiz tüm imkanlarıyla süreci yakından takip etmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Her iki kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.