ABD, Irak-İran sınırındaki İran mevzilerini vurdu

3 saat önce

ABD’li bir yetkili, ABD güçlerinin Irak-İran sınırında bir hava saldırısı düzenlediğini ve sınır hattı yakınındaki bir İran güvenlik noktasını hedef aldığını duyurdu.

ABD merkezli ABC News televizyonunun üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD ordusu, Irak ile İran arasındaki stratejik geçiş noktalarından biri olan Şelemçe Sınır Kapısı yakınlarındaki bir İran güvenlik mevzisine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Söz konusu hava saldırısı, Washington ve Tahran arasındaki askeri gerilimin zirveye tırmandığı bir dönemde gerçekleşti. Orta Doğu’da çatışmaların yayılmasından duyulan endişe artarken, taraflara yakın askeri noktaların karşılıklı olarak hedef alınması, bölgesel güvenlik risklerini en üst seviyeye taşıdı.

Irak ve İran arasındaki sınır bölgeleri, bölgedeki lojistik ve askeri hareketlilik açısından kritik bir öneme sahip. Irak’taki ABD varlığı ile İran’ın sınır güvenliği unsurlarının yakınlığı, bu hattı olası bir çatışmanın en hassas noktalarından biri haline getiriyor.

Saldırının ardından İran makamlarından henüz resmi bir açıklama veya misilleme mesajı gelmedi. Hava saldırısı sonucu meydana gelen can kaybı veya maddi hasarın boyutuna ilişkin detaylar ise henüz netleşmedi.