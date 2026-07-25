New York Times: Silahlı gruplar Trump'ın uçağını hedef almayı planlıyordu

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ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından, İran destekli silahlı grupların yeni uçağına yönelik saldırı tehdidi sebebiyle Washington'a eski başkanlık uçağıyla dönmek zorunda kaldığı iddia edildi.

New York Times gazetesinde yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi’ne katıldıktan sonra Amerikalı yetkililer tarafından, "Air Force One" olarak bilinen başkanlık uçağına İran yanlısı gruplarca saldırı düzenlenme riski bulunduğu konusunda uyarıldı.

Haberde, İran'a yakın grupların başkanlık uçağını hedef almak istediğine dair istihbaratın ABD'ye İsrail tarafından sağlandığı belirtildi.

Ancak bazı Amerikalı yetkililer, İsrail'in ABD'nin kararlarını etkilemek ve Washington'ı Tahran'a karşı kapsamlı bir savaş başlatmaya teşvik etmek amacıyla bu istihbaratı paylaştığı görüşünü taşıyor.

Tehdidin öğrenilmesinin ardından ABD Gizli Servisinin Donald Trump’tan yeni başkanlık uçağıyla dönmemesini talep ettiği kaydedildi.

Katar Emiri tarafından hediye edilen Boeing 747 tipi yeni uçakta gerekli hava savunma ve füze savunma sistemlerinin bulunmaması nedeniyle engellemenin yapıldığı, bu yüzden Trump'ın eski başkanlık uçağıyla dönmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Haberin devamında, İran destekli gruplar için ABD Başkanı'nın hangi uçakla seyahat ettiğinin önemli olmadığı, asıl amacın hedefi vurmak olduğu vurgulandı.

Katar Emiri daha önce Beyaz Saray'a başkanlık uçağı olarak kullanılması amacıyla 400 milyon dolar değerinde bir Boeing 747 hediye etmişti. Donald Trump bu uçağı ilk kez Türkiye'nin başkenti Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmak için kullandı, ancak daha sonra yeni uçağın eski Air Force One'a kıyasla gerekli füze savunma ve hava savunma sistemlerine sahip olmadığı ortaya çıktı.