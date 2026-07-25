Erbil semalarında bir İHA daha düşürüldü

2 saat önce

Erbil hava sahasında tespit edilen bir insansız hava aracı (İHA) vurularak etkisiz hale getirildi.

Kurdistan24’ün edindiği bilgilere göre bugün (25 Temmuz 2026 Cumartesi) saat 15:20 sularında Erbil semalarında seyreden bir İHA, Uluslararası Koalisyon Güçleri tarafından vurularak düşürüldü.

Dün (24 Temmuz Cuma) de Erbil semalarında beş İHA engellenerek düşürülmüştü.

Kurdistan24’ün ulaştığı özel bilgilere göre dün Erbil’i hedef alan ve Koalisyon Güçlerince imha edilen beş İHA’nın Musul kırsalından fırlatıldığı belirlendi.

Elde edilen veriler, Kürdistan Bölgesi’nin başkentini hedef alan söz konusu İHA saldırılarından yasa dışı silahlı grupların sorumlu olduğuna işaret ediyor.

Saldırılarda herhangi bir can veya mal kaybı meydana gelmezken, söz konusu grupların bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik oluşturduğu tehdit devam ediyor.

Kürdistan Bölgesi makamları, bu saldırıların son bulması adına Irak Hükümetine defalarca somut ve kararlı adımlar atması yönünde çağrıda bulundu. Ancak Bağdat yönetiminin yasa dışı grupların faaliyetlerini dizginleme noktasındaki girişimleri henüz netice vermedi.