Deyrizor-Şam yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

2 saat önce

Deyrizor-Şam karayolunda iki otobüsün çarpışması sonucu 35 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından bugün (25 Temmuz 2026) yapılan açıklamada, Deyrizor-Şam karayolunda iki otobüsün çarpışması sonucu 35 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Kaza nedeniyle otobüslerden birinin alev aldığı aktarıldı. Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığına bağlı Sivil Savunma ekipleri, çarpışma sonucu çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Ekipler, yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Tedmur Hastanesine sevk edildiklerini kaydetti.

Suriye Devlet Televizyonu, kazanın Deyrizor ile Şam'ı birbirine bağlayan yol üzerindeki Suhne ve Tedmur (Palmira) kentleri arasında meydana geldiğini duyurdu.

Suriye İçişleri Bakanlığı ise kazanın İç Güvenlik Güçleri mensuplarını taşıyan bir otobüs ile sivil bir otobüsün çarpışması sonucu gerçekleştiğini açıkladı. Çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açan bu trajik olay nedeniyle bakanlık taziye mesajı yayımladı.

Bakanlık, ilk yardım ekipleri ile ilgili birimlerin hızla kaza yerine ulaştığını, yaralıları hastanelere taşımaya ve hayatını kaybedenlerin cenazelerini araçlardan çıkarmaya başladığını belirtti.

"Deyrizor - Şam" karayolu, şeritler arasında herhangi bir bariyer bulunmaması, yolun dar ve tek şeritli olması ile altyapısındaki çökme ve bozulmalar nedeniyle bölge halkı arasında "ölüm yolu" olarak biliniyor.