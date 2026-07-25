İran Başkonsolosu: Kürdistanlı yetkililer bölgedeki gerilim karşısında akılcı bir tutum sergiledi

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İran İslam Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosu Faramarz Asadi, Erbil ile ilişkilerinin son derece derin olduğunu belirterek, Kürt yetkililerin bölgedeki krizler karşısındaki siyasi tutumunu "akılcı" olarak nitelendirdi.

Kurdistan24’e açıklamalarda bulunan İran'ın Erbil Başkonsolosu Asadi, Haci Omeran Sınır Kapısı’ndan Erbil kontrol noktalarından Kerkük yönüne çıkışa kadar, İranlı ziyaretçilere eşsiz bir kolaylık sağlandığını söyledi.

Karşılama, misafirperverlik, ulaşım ve konaklama konularında ziyaretçilerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığının altını çizen Asadi, hükümet ve parti yetkilileri ile Barzani Yardım Vakfı (BCF) başta olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara özel olarak teşekkür etti.

Açıklamasında ikili ilişkilere de değinen İranlı diplomat, İran ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin çok derin olduğunu ve sürekli geliştiğini ifade etti.

Ortak düşmanların komşu ülkeleri, özellikle de Irak ve Kürdistan Bölgesi’ni bölgedeki gerilimin içine çekme çabalarına rağmen Kürt yetkililerin sağduyulu bir duruş sergilediğini kaydeden Asadi, "Bölgeyi etkisi altına alan olaylara ve ortak düşmanların kışkırtmalarına rağmen, Kürdistan Bölgesi'nin siyasi ve idari yetkilileri son derece akıllıca bir tutum sergiledi." dedi.

İran Başkonsolosu, Kürdistan Bölgesi yetkililerinin ortak düşmanlara verdiği "hayır" yanıtının tarihi bir duruş olduğunu ve hafızalarda her zaman korunacağını belirterek, bu doğru tutumdan dolayı Erbil yönetimine ülkesi adına şükranlarını sundu.

Her yıl Arbain törenleri ve dini ziyaretler döneminde yüz binlerce İranlı ziyaretçi, başta Haci Omeran Uluslararası Sınır Kapısı olmak üzere sınır hatlarını kullanarak Irak'a geçiş yapıyor.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Barzani Yardım Vakfı (BCF) başta olmak üzere insani yardım kuruluşları, bu ziyaretçilerin karşılanması, sağlık hizmetlerinin sunulması ve gıda ihtiyaçlarının karşılanmasında etkin bir rol üstleniyor.