Kuzey Kore: Nükleer silahlardan geri adım atmayacağız

2 saat önce

Kuzey Kore, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik bölgesel çağrıları bir kez daha reddederek, nükleer cephaneliğini modernize etmeye ve geliştirmeye devam edeceğini bildirdi.

Kuzey Kore Resmi Haber Ajansı (KCNA) tarafından bugün (27 Temmuz 2026) yayınlanan habere göre Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong, Manila’da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Yıllık Toplantısı'nın ardından yayınlanan ortak bildiriyi sert bir dille eleştirdi.

Söz konusu bildiride katılımcı ülkeler, Kuzey Kore’nin nükleer silahlarından tamamen arındırılması çağrısında bulunmuştu.

Kim Yo-jong yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore’nin tutumu son derece net ve kararlıdır. Nükleer güç, ulusal egemenliği korumak için nihai kalkan ve ülkeyi savunmanın en yüksek garantisidir." dedi.

Kuzey Kore'nin nükleer statüsünün pazarlık konusu olamayacağını vurgulayan Kim Yo-jong, "Sorumlu bir nükleer silahlı devlet olarak Kuzey Kore’nin konumu, güç dengesini korumak ve bölgedeki jeopolitik güvenliği sağlamak adına nihai bir statüdür ve bundan geri dönüş yoktur." diyerek Pyongyang’ın askeri kapasitesini modernize etmeyi sürdüreceğini altını çizdi.

ASEAN Bölgesel Forumu, hem Kuzey hem de Güney Kore’nin üye olduğu bölgedeki tek çok taraflı güvenlik platformu olma özelliğini taşıyor. Ancak Pyongyang yönetimi, üst üste ikinci yılda da toplantıya katılım sağlamadı. Gözlemciler, bu devamsızlığın Kuzey Kore’nin artık Rusya ve Çin ile ilişkilerini güçlendirmeye daha fazla odaklandığının bir göstergesi olduğunu değerlendiriyor.

Kim Yo-jong, geçtiğimiz haziran ayında da benzer bir açıklama yaparak nükleer silahlara sahip olmanın ülkeleri için kırmızı çizgi olduğunu ve bu konuda asla geri adım atılmayacağını vurgulamıştı.