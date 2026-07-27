Bağdat'ta benzin diplomasisi: Kürt temsilcilerden 140 bin varillik petrol talebi

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Irak Petrol Bakanı Basım Muhammed, iç piyasadaki akaryakıt üretimini artırmak için Erbil’e tahsis edilen ham petrol miktarının yükseltilmesine Irak Başbakanı Ali Zeydi’nin nihai onayı şartıyla sözlü onay verdi.

Irak Parlamentosundaki Kürt milletvekillerinden oluşan heyet, Kürdistan Bölgesi’nde yaşanan benzin krizini çözmek amacıyla Irak Petrol Bakanı Muhammed ile bir araya geldi.

Irak Parlamento Başkan Yardımcısı Farhad Atruşi liderliğindeki heyetin temaslarına ilişkin bilgi veren Milletvekili Danar Abdulgaffar, krizin aşılması için somut öneriler sunduklarını belirtti.

Abdulgaffar, "Bakanlık sorunun farkında. Günlük 50 bin varil olan mevcut ham petrol kotasının artırılmasını talep ettik. Bakan talebimize olumlu yaklaştı, ancak sürecin tamamlanması Irak Başbakanı’nın onayına bağlı." dedi.

Abdulgaffar, kararın resmiyete kavuşması için Farhad Atruşi’nin ofisinden Irak Başbakanlığa resmi yazı gönderileceğini de sözlerine ekledi.

Görüşmeye katılan Irak Parlamentosu Petrol ve Gaz Komisyonu üyesi Sipan Şêrwani ise krizin temel nedeninin Erbil ile Bağdat arasındaki mevcut kota sınırlaması olduğunu vurguladı.

Şerwani, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Irak genelinde iç tüketim için günlük 1 milyon varilin üzerinde petrol ayrılırken, Kürdistan Bölgesi’ne sadece 50 bin varil düşüyor. Bakan’a adil bir dağıtım yapılması gerektiğini ilettik. İster ülke nüfusunun %14’ünü oluşturan nüfus oranımız, ister araç sayımız esas alınsın, adil her kriteri kabul etmeye hazırız. Sorunun kalıcı çözümü için Kürdistan Bölgesi’ne sağlanan ham petrol miktarının günlük 140 bin varile çıkarılması gerekiyor."

Devlet destekli benzin arzı arttığında fiyatların doğal olarak düşeceğini belirten Şêrwani, bunun ticari benzin fiyatlarını da gerileteceğini ifade etti.

Şêrwani, Petrol Bakanı'nın konuya iyimser yaklaştığını ve kotanın artırılması yönünde görüş belirttiğini kaydetti.