Erbil ve Soran semalarında 4 İHA düşürüldü

1 saat önce

Erbil’i hedef alan bir insansız hava aracı (İHA), hava savunma sistemi tarafından imha edilirken, Soran semalarında da üç İHA düşürüldü.

Sabah erken saatlerde (28 Temmuz 2026), bölgede istenmeyen bazı hava hedeflerinin tespit edilmesinin ardından Kürdistan Bölgesi'ndeki uluslararası koalisyon güçlerinin hava savunma sistemi aktif hale getirildi.

Edindiğimiz bilgilere göre koalisyon güçlerine ait savunma sistemi Erbil semalarında tespit edilen İHA’yı imha etmeyi başardı.

Soran Bağımsız İdaresi'nde ise bölge hava sahasını ihlal eden üç İHA düşürüldü.