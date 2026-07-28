Trump'tan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkmasını, "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz." diyerek geri çevirdi.

Washington'dan Michigan'a giderken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılmasına karşı çıktığını anımsatan bir muhabirin sorusuna yanıt verdi.

"Türkiye benim için harika bir müttefik olmuştur.” diyen Trump, “O (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) benim dostumdur. Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile İsrail arasındaki sorunların herkes tarafından bilindiğinin altını çizen Trump, Ankara ziyaretinin çok iyi geçtiğini belirtti.

Donald Trump, "Türkiye harika ve çok güçlü bir ülke. Muhteşem bir orduları var, çok büyük ve güçlü bir ordu. Bir sürü harika teçhizata sahipler." dedi.

Öte yandan Trump, İran'la bir anlaşmaya varılmasının "iyi bir ihtimal" olduğunu, ancak müzakerelerin başarısız olması halinde Washington’un askeri operasyonlara yeniden başlayacağına vurgu yaptı.

Trump, süreci "Onlar görüşmek istiyor, biz de görüşüyoruz; bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var. Yaptıklarımız olmasaydı, şu an bizimle konuşuyor bile olmazlardı." sözleriyle tanımladı.

Trump, görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini ve "bir gelişme yaşanması ihtimalinin yüksek olduğunu" söyledi.

Diğer yandan Trump, ABD'nin İran savaşında silah ve mühimmat sorunu yaşadığı yönündeki haberleri reddederek ellerinde her türlü füze ve mühimmatın olduğunun altını çizdi.

Ukrayna'ya çok fazla silah ve mühimmat gönderdiği için önceki Başkan Joe Biden'ı suçlayan Trump, "Dürüst olmak gerekirse, daha fazla silaha sahip olmak isterdim, ancak Biden Ukrayna’ya çok fazla silah verdi." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump ayrıca, İran konusunda Netanyahu ile "oldukça yakın" düşündüklerini belirterek, "Aramızda ufak bir görüş ayrılığı var." değerlendirmesini yaptı.